Із піратського полону звільнено судно „Susan K”, на якому четверо українців

Із піратського полону звільнено судно „Susan K”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Посилаючись на дані Генерального консульства України в Гамбурзі, О.ДИКУСАРОВ поінформував, що судно „Susan K” (прапор Антигуа і Барбуда), судновласник - компанія „Nimmrich & Prahm Bereederung Gmbh & Co.KG” (ФРН), було звільнене 16 червня.

У даний час судно прямує до безпечного порту, стан здоров’я моряків задовільний.

Справа перебуває на особливому контролі в Генконсульстві України в Гамбурзі та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, судно „Susan K” було захоплене сомалійськими піратами 8 квітня у східній частині Аденської затоки

Екіпаж судна становлять 10 осіб – четверо громадян України і шестеро філіппінців.