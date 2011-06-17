КМУ надав держгарантії «Укравтодору» за кредитами не більше 3 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України постановою від 6 червня 2011 № 634 затвердив Порядок і умови надання в 2011 році державних гарантій за зобов`язаннями Державної служби автомобільних доріг (Укравтодор).

Текст документа розміщено на сайті КМУ.

Згідно з документом, державні гарантії надаються в межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у разі, якщо розмір зобов`язань із повернення позик не перевищує 3 млрд. гривень.

Запозичення використовуються для фінансування будівництва, реконструкції, капітального й поточного ремонту автомобільних доріг загального користування та придбання дорожньої техніки і обладнання для дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія" Автомобільні дороги України ".

Перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, фінансування яких здійснюється за рахунок запозичень, затверджується розпорядженням Кабінету міністрів України.

«Укравтодор» зобов`язаний подавати Мінфіну інформацію, необхідну для проведення моніторингу здатності служби виконувати зобов`язання із запозичень.

Нагадаємо, в 2010 р. Кабінет міністрів України надав державні гарантії «Укравтодору» у випадку, якщо розмір зобов`язань із повернення запозичень не перевищує 3,5 млрд. гривень.