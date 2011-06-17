«Белавіа» через чотири роки відновила авіасполучення між Мінськом і Сімферополем

Національна авіакомпанія Білорусі - «Белавіа» - з 17 червня почала виконувати рейси з Мінська до Сімферополя і у зворотному напрямі, які були припинені чотири роки тому з економічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, перший літак з більш як 90 пасажирами приземлився у сімферопольському аеропорту сьогодні вдень.

Боїнги 737-500 літатимуть зі столиці Білорусі до адміністративного центру Криму двічі на тиждень - у вівторок і п`ятницю. Час в дорозі становитиме 1 година 50 хвилин.

Рейси запустили поки на літній період, водночас «Белавіа» припускає можливість цілорічних польотів до Сімферополя. «Якщо буде великий попит, а туристичні компанії двох країн наростять конструктивні ділові відносини», - уточнив начальник служби маркетингу білоруської авіакомпанії Дмитро СКОРОСКОКОВ.

Міністерство курортів і туризму Криму розраховує на збільшення туристичного потоку з Білорусі. «Для нас білоруський турист важливий, він посідає друге місце у міжнародному турпотоці до Криму - після росіян», - сказав перший заступник міністра курортного відомства автономії Олександр ЛІЄВ.

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» запропонував «Белавіа» знижку на свої послуги терміном на один рік, сподіваючись на те, що рейси стануть цілорічними.