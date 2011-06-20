Делегація «Укрзалізниці» в липні відвідає Корею

17 червня відбулася зустріч керівництва «Укрзалізниці» і компанії «Hyundai Corporation» з приводу контракту на постачання міжрегіональних електропоїздів Hyundai Rotem.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», сторони домовилися про організацію візиту української делегації для ознайомлення з роботою експлуатаційного і ремонтного депо з обслуговування електропоїздів «Hyundai Rotem» у липні поточного року.

Крім того, під час візиту компанія "Hyundai Rotem" сформулює свої пропозиції з надання технічної допомоги в організації в Україні сервісного центру для проведення технічного обслуговування міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення виробництва "Hyundai Rotem" в гарантійний і післягарантійний терміни.

Як наголошується в повідомленні, на зустрічі, зокрема, був присутній генеральний директор представництва «Hyundai Corporation» у Києві (Україна) Юн Сук ЧОЙ.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК поінформував корейську делегацію про те, що в Україні велике значення приділяється проектам впровадження швидкісного руху й апробації нової техніки корейського виробництва. «Дуже позитивно сприйнята інформація про те, що виробництво поїздів йде за планом і навіть з місячним випередженням графіка. Впровадження швидкісного руху, контракт на постачання електропоїздів Hyundai Rotem стали справжнім проривом у діяльності «Укрзалізниці» на період 2011-2012 рр. Ми ретельно аналізуємо інфраструктуру, розділяємо пасажирські і вантажні потоки, електрифікуємо лінії, шукаємо інвестиційні кошти, стоїмо на порозі ринкової трансформації залізничного транспорту. Загалом «Укрзалізниця» витратить близько 800 млн. доларів на проекти впровадження швидкісного руху», - сказав В.КОЗАК.

Як наголошується в повідомленні, під час зустрічі «Укрзалізниця» попросила дати чітку інформацію з низки питань, зокрема, надати пропозиції з боку корейської сторони щодо операції на сервісне обслуговування і на постачання необхідних запасних частин і матеріалів на 5 років з подальшою пролонгацією; а також — інформацію про договір між "Hyundai Rotem" і ВАТ "Іжевський радіозавод» на постачання системи безпеки «КЛУБ-У» для міжрегіональних електропоїздів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією "Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.