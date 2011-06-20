Учора через задимлення на 25 хвилин було закрито вхід на станцію «Майдан Незалежності»

Учора, 19 червня, з 21:55 до 22:20 станція «Майдан Незалежності» Куренівсько-Червоноармійської лінії була зачинена на вхід через задимлення, що утворилося в результаті пожежі на недобудованій вентиляційній шахті, яка ще не здана Київському метрополітену. У цей час потяги проходили станцію без зупинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на інформацію КП «Київський метрополітен».

Після повного видалення задимлення системою вентиляції, станцію «Майдан Незалежності» було відкрито для пасажирів і відновлено її нормальну роботу.

Як зауважили в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих внаслідок події немає. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня о 21 год. 50 хв. у центрі Києва по вул. Городецького, 4 на території законсервованого технологічного майданчика „Київметробуду” у галереї технологічної споруди висотою 15 м сталося загорання сміття та дерев’яної обшивки. О 23 год. 18 хв. пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 200 кв. м внутрішньої дерев’яної обшивки. Причина пожежі встановлюється.