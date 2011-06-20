Україна та Китай уклали кредитну угоду за проектом «Повітряний експрес»

У Києві підписано кредитну угоду між ДП «Дирекція з будівництва і управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону та Експортно-імпортним банком Китаю.

Як повідомляє прес-служба глави Президента України, угоду підписано у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ході державного візиту в Україну лідера КНР глави обох держави підписали Спільну декларацію про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною і Китаєм.

Довідка УНІАН. 18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) підписана угода між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) та спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

В рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстроване державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом " Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планується розпочати в травні ц.р. Будівництво розраховане на строк до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обгрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.