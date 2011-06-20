За забруднення теплоходом акваторії Одеського порту 1 млн. дол. заплатить банк-гарант

За забруднення пальмовою олією акваторії Одеського порту розплатиться 1 млн. дол. один з комерційних банків, відповідно до наданих Приморському райсуду Одеси гарантійних зобов`язань при розгляді позову про компенсацію екологічного збитку.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що «Одеською міжрайонною природоохоронною прокуратурою зараз вживають заходів з примусового стягнення 1 млн. дол. з комерційного банку – для компенсації матеріального збитку, завданого акваторії Одеського порту внаслідок скидання в море близько 20 тонн пальмової олії».

Як уточнили в облпрокуратурі, природоохоронна прокуратура ще в 2008 році звернулася з позовною заявою на користь Держекоінспекції з довкілля охорони Північно-Західного регіону Чорного моря до судновладсника компанії про стягнення завданого навколишньому середовищу шкоди. Приморський райсуд повністю задовольнив вимоги прокуратури і зобов`язав судновласника виплатити заявлену суму як компенсацію збитку.

Проте комерційний банк, що виступав у суді третьою особою у справі на боці відповідача, узяв на себе гарантійні зобов`язання і подав апеляційну скаргу, обґрунтованість якої тривалий час досліджувалася під час підготовки розгляду справи в апеляційній інстанції.

Всебічно вивчивши документи, Апеляційною суд Одеської області, нарешті, ухвалив рішення - відхилити апеляційну скаргу банку-гаранта, залишивши без змін рішення Приморського райсуду.

В облпрокуратурі нагадали, що розлиття пальмової олії сталося через розрив технологічного напірного рукава на ліберійському теплоході «Taipan».