Авіакатастрофа у Росії. Загинули 44 людини
08:21, 21 червня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Росії в результаті авіакатастрофи загинули 44 людини, вісім людей постраждали.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Республіці Карелія.
20 червня в районі селища Бесовець на автомобільну трасу впав пасажирський літак Ту-134, на борту якого перебували 48 людей – 43 пасажири і 5 членів екіпажу. Літак заходив на посадку аеропорту Петрозаводська і не дотягнув до злітно-посадкової смуги близько кілометра.
При ударі об землю фюзеляж літака зруйнувався, лайнер загорівся.
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