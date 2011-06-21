Авіакатастрофа у Росії. Загинули 44 людини

У Росії в результаті авіакатастрофи загинули 44 людини, вісім людей постраждали.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Республіці Карелія.

20 червня в районі селища Бесовець на автомобільну трасу впав пасажирський літак Ту-134, на борту якого перебували 48 людей – 43 пасажири і 5 членів екіпажу. Літак заходив на посадку аеропорту Петрозаводська і не дотягнув до злітно-посадкової смуги близько кілометра.

При ударі об землю фюзеляж літака зруйнувався, лайнер загорівся.