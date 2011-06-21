Москва. Слідчий комітет Росії розглядає три версії авіакатастрофи Ту-134 у Карелії.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Слідство розглядає декілька версій авіакатастрофи: людський чинник, тобто помилка пілота чи наземних служб аеропорту, складні метеоумови, а також технічні несправності повітряного судна або устаткування аеропорту тощо», - йдеться в повідомленні.

Триває огляд місця події. Розкид фрагментів літака становить не менш як 300 м. Виявлено і вилучено бортовий самописець. В аеропорту Петрозаводська вилучено записи переговорів наземних служб з екіпажем літака, запитано дані метеоумов.

В аеропорту Домодєдово в Москві слідчі вилучили необхідну документацію, а також зразки пального.

Призначено судово-медичні експертизи. Для ідентифікації тіл і фрагментів тіл загиблих призначаються генетичні експертизи.

Як повідомили УНІАН в уряді Карелії, родичам пасажирів та екіпажу літака, що розбився під Петрозаводськом, буде надано допомогу - сім`ї загиблих одержать по 1 млн. рублів (близько 35 тисяч доларів), постраждалі одержать по 500 тисяч рублів (18,5 тисячі доларів).

За інформацією МНС РФ, для пізнання 33 із 44 загиблих в авіакатастрофі знадобиться експертизу ДНК.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 21 червня літак Ту-134, який прямував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав під час заходу на посадку. Загинули 44 людини, восьмеро людей постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.