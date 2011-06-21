«Укравтодор» цього року планує виставити на концесійний конкурс 2-3 автодороги

«Укравтодор» цього року розраховує виставити на концесійний конкурс 2-3 автодороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора журналістам заступник голови «Укравтодору» Євген ПРУСЕНКО.

«Ми постараємося цього року провести концесійні конкурси за двома-трьома об`єктами», - сказав він.

За словами заступника голови «Укравтодору», мова йде про напрямки з Києва в Крим та до кордону з Російською Федерацією - ділянки, на яких повинна бути максимальна інтенсивність руху. «Це Харків-Щербаківка - за новим напрямком, яка приєднається до дороги Харків-Краснодар-Перещепине-Новомосковськ, - по суті, у нас тоді буде дорога першої категорії від кордону з РФ аж до Дніпропетровська, - це 49,9 км. Далі ми відпрацьовуємо питання Ульянівка-Миколаїв-Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь - тобто напрямок Київ-Крим, і третя - це від Новомосковська до Сімферополя», - сказав Є.ПРУСЕНКО.

Він зазначив, що зацікавленість в концесії висловили компанії з Франції, Іспанії, Індії, Ізраїлю, Люксембургу. «Це основні. До речі, це компанії які за своє життя побудували безліч концесійних доріг», - сказав заступник голови «Укравтодору», уточнивши, що платні концесійні дороги будуються біля існуючих безкоштовних.

Як нагадав він, в Україні вже реалізується концесійний об`єкт - дорога Львів-Броди. «Звичайно, Львів-Броди - само собою, роботи йдуть», - зазначив він.

За словами Є.ПРУСЕНКА, в умовах України плата за проїзд концесійною дорогою приблизно може скласти 30 коп./км для легкового автомобіля та 1 грн. - для вантажного.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 р. стало відомо, що кілька іноземних компаній зацікавлені в будівництві концесійних доріг в Україні. Зокрема, з`явилася інформація, що іноземна компанія Gerlux Group SA (Люксембург) зацікавлена в таких об`єктах, як будівництво автодоріг Львів - Тернопіль-Вінниця - Умань - Знам`янка - Дніпропетровськ, Одеса - Миколаїв - Дніпропетровськ, Красноперекопськ - Джанкой - Керч, Херсон - Новоазовськ і південної Транс`європейської магістралі Західний кордон України (с. Косини) - Київ. Французька Vinci - другої черги Великої кільцевої дороги (ВКД) навколо Києва, Hyindai Engineering (Південна Корея) - автодоріг Броди - Рівне, Дніпропетровськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь, ITNL (Індія) - автодороги Ульяновськ - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь; Bouygues (Франція) - Одеса - Рені та КПП «Щербаківка» - Харків, Strabag (Австрія) - першої черги ВКД навколо Києва. Крім того, у будівництві на умовах концесії дороги Львів-Броди зацікавлене українське ВАТ «ВНК Розточчя СТ».

Глава «Укравтодру» Володимир ДЕМІШКАН тоді повідомив, що до відомства звернулося кілька компаній щодо будівництва платних доріг. При цьому він виділив індійську ITNL, зазначивши, що вона готова вже в лютому 2011 р. виділити кошти на розробку ТЕО для будівництва об`єктів, що її цікавлять. За словами глави «Укравтодору», зокрема, ITNL зацікавлена в будівництві дороги Львів-Луганськ і Керченського мосту на умовах концесії, а також Великої кільцевої дороги навколо Києва.