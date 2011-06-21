Будівництво залізниці між "Борисполем" і Києвом почнеться через декілька тижнів - Каськів

Будівництво швидкісної залізниці між аеропортом "Бориспіль" і Києвом почнеться через декілька тижнів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на голову агентства Владислава КАСЬКІВА.

«Між Україною і Китаєм підписано фінальні документи щодо базового національного проекту «Повітряний експрес», будівництво швидкісного залізничного сполучення між аеропортом "Бориспіль" і Києвом уже повинно початися в найближчі тижні. Окрім цього, укладено рамкові домовленості про пільгове кредитування будівництва інфраструктурних об`єктів Київщини, зокрема, Київської окружної», - сказав В.КАСЬКІВ.

Він зазначив, що умови, на яких підписано угоду про будівництво «Повітряного експреса», стали значно вигіднішими, ніж стартові позиції, зокрема, підрядником будівництва буде китайська компанія, а як субпідрядники виступатимуть вітчизняні, українські компанії.

«Умови, на яких ми підписали договір вночі два дні тому, вони набагато кращі, ніж ті рамкові, стартові позиції, з яких ми починали у вересні. Покращено процентну ставку, покращено умови кредитування й тепер ми можемо чітко сказати, що більше половини коштів буде спожито українською економікою, українськими підрядниками. Ми повністю застрахувалися від будь-яких проявів корупції - сама китайська компанія є генеральним підрядником, проводитиме всі тендери», - зазначив В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю та українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) і спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

В рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстроване державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом " Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планується розпочати в травні ц.р. Будівництво розраховане на строк до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обгрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

Довідка УНІАН. У березні ц.р. КМУ надав ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію на 2011 рік для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США. Орієнтовні показники ТЕО, затвердженого КМУ 28 березня 2011 р., які підлягають уточненню при затвердженні проекту будівництва: довжина маршруту - 37,4 км., час руху електропоїзда на маршруті - 41 хвилина, кількість зупинкових пунктів - 2, шляхопроводів - 3, довжина залізничної естакади - 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га - в тимчасове. Також передбачено будівництво термінального комплексу станції Київ-Пасажирський загальною площею 10,6 тис. кв. м. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи - 2 млрд. 403,393 млн. грн., обладнання - 60 млн. 993 тис. грн. Вартість уточнюватиметься.