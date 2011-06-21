«Укравтодор» в 2011 році направить на дорожні роботи понад 8 млрд. грн.

«Укравтодор» цього року на дорожні роботи направить понад 8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістам заступник керівника «Укравтодору» Євген ПРУСЕНКО.

«Укравтодор» цього року на дорожні робіт використає 8,187 млрд. грн., ще 4,277 млрд. грн. - на погашення боргових зобов`язань з раніше одержаних кредитів, плюс є дозвіл Кабінету Міністрів залучити кредити під держгарантії на суму 3 млрд. грн. От усе це дозволить нам відкрити рух на 1,5 тисячі кілометрах доріг», - сказав він.

За словами Є.ПРУСЕНКА, під держгарантії кредити залучатимуться на тендерній основі у російських, іноземних банків, бо в українських банків відсотки вищі.

Загалом «Укравтодор» до 2038 р. має виплатити 19 млрд. грн. за кредитами, концентрація виплат припадає на 2011-2013 рр.

Як нагадав заступник керівника «Укравтодору», в 2010 р. на дорожні роботи було спрямовано близько 7 млрд. грн., освоєно 1,5 млрд. грн. кредитів міжнародних фінансових організацій, понад 3 млрд. спрямовано на погашення раніше залучених кредитів.