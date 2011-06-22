Севастополь одержить 20 млн. грн. на закупівлю нових тролейбусів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДМА Володимир ЯЦУБА на нараді.

«Я вдячний за розуміння проблеми Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ, Міністерству фінансів. Місто одержить 20 млн. гривень на закупівлю нових тролейбусів», - сказав В.ЯЦУБА.

Голова ДМА акцентував увагу учасників наради на тому, що в Севастополі тролейбус залишається громадським транспортом «номер один». «Тролейбус перевозить 120 тисяч пільговиків, і цю кількість ніхто не скоротить. Колись на міських маршрутах працювали 250 машин, нині – 93. Можливо, ця кількість і оптимальна, але, інша справа, в якому стані ці машини. Оновлення тролейбусного парку – гостра необхідність. І ми вже сьогодні, зараз вирішуємо цю проблему», - відзначив голова ДМА.

Зупиняючись на питанні матеріальної бази комунального підприємства «Севелектроавтотранс», В.ЯЦУБА відзначив: «Звертаюся до тих, хто займався цим майном: або віддайте, або внесіть пропозиції із закупівлі нових тролейбусів для Севастополя».