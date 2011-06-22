«Укрзалізниця» планує створити підприємство швидкісного руху

«Укрзалізниця» має намір створити у своїй структурі підприємство швидкісного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його словами, з метою створення підприємства оголошено конкурс на його оригінальну назву. «Підприємство опікуватиметься підготовкою, контролем руху потягів, напрямами швидкісного руху», - відзначив Л.ЛОБОЙКО.

При цьому на початковому етапі підприємство опікуватиметься організацією швидкісного руху потягів «Хюндай» в Україні, рух яких планується запустити до Євро-2012.

За словами Л.ЛОБОЙКА, планується також відкрити філіали підприємства у регіональних центрах України.