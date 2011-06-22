МАК розпочав розшифрування «чорних ящиків» з Ту-134, що розбився в Карелії

Москва. Міждержавний авіаційний (МАК) розпочав розшифрування «чорних ящиків» з пасажирського літака Ту-134, що розбився в Карелії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.

«Всі дані магнітних стрічок бортових реєстраторів скопійовано і на даний час вивчаються на предмет якості і повноті зареєстрованої інформації. Всі бортові реєстратори в аварійному польоті були працездатними і зареєстрували інформацію», - зазначається в повідомленні.

За інформацією офіційного порталу органів влади Карелії, у Петрозаводську готові прийняти родичів пасажирів, які загинули в результаті аварії літака.

«Організовано їх розміщення, харчування, надання медичної і психологічної допомоги. Більшість родичів загиблих прибуде до Петрозаводська 22 червня», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що перша група родичів загиблих вже приїхала до Петрозаводська, впізнано 7 загиблих. З 45 загиблих можливе візуальне пізнання 25 осіб. У ряді випадків потрібно генетична експертиза, до проведення якої будуть залучені судово-медичні експерти.

Глава Карелії Андрій НЕЛІДОВ підписав указ про оголошення з 22 до 24 червня днів трауру в республіці у зв`язку з авіаційною катастрофою.

У дні трауру в усій республіці приспущено державні прапори. Телерадіокомпаніям і установам культури республіки запропоновано скасувати розважальні передачі і заходи.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, який слідував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, впав при заході на посадку. Загинули 45 осіб, 7 постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.