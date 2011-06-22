Інтернет-асоціація України визначила топ-25 найбільш відвідуваних у травні доменів

Інтернет-асоціація України визначила топ-25 найбільш відвідуваних українськими користувачами в травні доменів.

Як повідомила в середу, 22 червня, на прес-конференції в УНІАН голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна ПОПОВА, таке соціологічне дослідження зробили на замовлення дослідницької компанії InMind.

За інформацією Т.ПОПОВОЇ, в першу десятку травневого рейтингу найбільш відвідуваних доменів увійшли такі інтернет-ресурси як vkontakte, google, mail.ru, yandex, odnoklassniki, youtube.com, ukr.net, wikipedia.org, ex.ua, gismeteo.

За її словами, дане соціологічне дослідження вперше проводилося на основі даних отриманих від 5 тис. інтернет-користувачів. Т.ПОПОВА також зазначила, що збільшення кількості досліджуваної медіа-аудиторії до 5 тис. осіб дозволить розширити список сайтів, за якими визначається соціально-демографічний профіль українських відвідувачів, і охопити дослідженням практично всі веб-ресурси, що цікавлять ринок інтернет-реклами. "Тепер доступні достовірні дані щодо відвідуваності і соціально-демографічного профілю українських відвідувачів більш ніж 2 тис. доменів і 2,5 тис. піддоменів щомісячно і значно більшої кількості ресурсів щокварталу", - зазначила вона.

За її словами, всі учасники дослідження рекрутуються офф-лайн на базі щоквартальних загальнонаціональних опитувань з вивчення чисельності та соціально-демографічного профілю аудиторії інтернету в Україні.

Коментуючи тенденції, що спостерігаються сьогодні на ринку Т.ПОПОВА зазначила, що в травневому, як і в попередніх рейтингах, на лідируючих позиціях продовжують залишатися соціальні мережі. Вона також зазначила, що продовжує поступово збільшуватися кількість жінок - користувачів інтернету, а також проходить загальне "дорослішання" української інтернет-аудиторії.

Всього, відповідно до інформації представників Інтернет-асоціації України, кількість інтернет-користувачів старше 15 років в Україні сьогодні складає 13,9 млн. осіб.

Довідка УНІАН. Інтернет-асоціація України була створена в листопаді 2000 р. Асоціація об`єднує більше 110 компаній: провайдерів, операторів зв`язку, реєстраторів доменних імен, виробників устаткування та ін.

InMind - дослідницька агенція повного циклу, представник міжнародної мережі Factum Group в Україні.