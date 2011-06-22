Південна залізниця залучила у «ВТБ Банку» кредити на 400 млн. грн.

Південна залізниця в результаті конкурсних торгів відібрала «ВТБ Банк» для надання кредитів (4 лоти) на загальну суму 400 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні підприємства, обнародуваному на сайті Державні закупівлі.

Кошти залучаються строком на 3 роки і будуть використані для фінансування капітальних інвестицій.

Вартість обслуговування кредитів становить 16,5% річних, 1% - комісія з кредиту.

Пропозиція банку акцептована 17 травня 2011 року, кредитний договір підписано 15 червня ц.р.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найбільших доріг України, розташована на північному сході країни. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 33,589 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,581 млрд. грн., зобов`язання - 29,991 млрд. грн., статутний капітал - 5,416 млрд. грн., власний капітал - 3,597 млрд. грн.

"ВТБ Банк" в I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшив чистий прибуток майже в 2 тис. разів - до 117,493 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ПАТ «ВТБ Банк».