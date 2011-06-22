Літак Ту-134 до зіткнення з деревами не горів і не вибухав – Росавіація

Пасажирський літак Ту-134, що розбився під Петрозаводськом в РФ, до моменту зіткнення з деревами не горів і не вибухав.

Про це УНІАН повідомили в Росавіації.

«До моменту першого зіткнення літака з деревами ознак його руйнування в повітрі, слідів пожежі чи вибуху нема», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що посадка здійснювалася у сутінках, у складних метеоумовах (нижня межа хмарності 170 метрів, видимість 2100 метрів).

За попередніми даними, при заходженні на посадку літак зіткнувся з деревами, приблизно в 200 метрах правіше за осьову лінію ВПП. Після першого зіткнення з деревами літак, руйнуючись в повітрі, обірвав дроти лінії електроживлення аеропорту (ЛЕП), внаслідок чого були знеструмлені споживачі аеропорту, які згодом перейшли на живлення від аварійних автономних джерел. Унаслідок подальшого зіткнення із землею літак повністю зруйнувався і згорів.

Розслідування обставин і причин катастрофи триває.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, що прямував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, впав при заходженні на посадку. Загинули 45 людей, 7 - постраждали. Серед загиблих - двоє громадян України.