Двигуни Ту-134, що розбився в Карелії, працювали до зіткнення із землею – МАК

Москва. Двигуни Ту-134, що розбився в Карелії, працювали до зіткнення із землею.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету.

«Попередній аналіз показав, що двигуни повітряного судна працювали до його зіткнення із землею, будь-яка інформація від екіпажу і із записів параметричного самописця про відмову чи несправність систем літака не зареєстрована», - йдеться в повідомленні.

У МАК продовжуються роботи з аналізу параметричної і звукової інформації, зареєстрованої бортовими самописцями. Звукова інформація значно зашумлена і є велика кількість місць, що вимагають відновлення, відзначають у відомстві.

За інформацією головного управління МНС у Карелії, на даний момент пізнано 43 із 45 загиблих. З них 35 осіб - жителі інших регіонів Росії й іноземці. Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі під Петрозаводськом, які проживали за межами Карелії, у четвер увечері буде відправлено літаком МНС до Москви.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 20 червня літак Ту-134, який прямував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав під час заходження на посадку. Загинули 45 осіб, семеро постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.