У Львові відбудеться міжнародний тролейбусний симпозіум

У Львові 29-30 червня проходитиме тролейбусний симпозіум TROLLEY Marketing Symposium.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, спеціалісти з Європи та Азії приїдуть до Львова, щоб обговорити можливість виробництва тролейбусів у місті.

«Чи можливо поєднати розвиток тролейбусного виробництва з промоцією туристичної інфраструктури, як модернізувати громадський транспорт в країнах Центральної Європи - ці питання будуть розглянуті під час TROLLEY Marketing Symposium», - повідомили УНІАН організатори.

Протягом симпозіуму відбудеться презентація проекту TROLLEY.

«TROLLEY акцентує свою увагу на громадському транспорті, його розвитку та модернізації в країнах Центральної Європи. Застосовуючи інтегрований підхід, проект зосереджений на досягненні однієї головної мети - це промоція тролейбусів як екологічно найчистішого та економного транспортного засобу для міст та регіонів Центральної Європи, зі стабільним розвитком», - наголошують організатори симпозіуму.

У програмі симпозіуму, зокрема, буде представлено нові тролейбуси до Євро-2012.