Організоване українцями угруповання хакерів "очистило" банки на 72 млн.дол.

СБУ спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Кіпру і Латвії припинила протиправну діяльність міжнародного злочинного угруповання хакерів, організованого громадянами України, під прикриттям легальної комерційної структури.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, за їх даними, використовуючи спеціалізований комп`ютерний вірус Conficer, хакери отримали доступ до рахунків в іноземних банківських установах різних країн, знімали з них кошти і переводили в готівку.

Одержані у такий спосіб гроші легалізувалися шляхом придбання рухомого і нерухомого майна.

За попередніми оцінками, внаслідок такої протиправної діяльності клієнтам банківських установ завдано збитків на суму понад 72 млн. дол.