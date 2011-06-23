З Вінниці відкрили чартерний авіарейс до Чорногорії

З вінницького аеропорту «Гавришівка» відкрито чартерний авіарейс «Вінниця - Чорногорія» (аеропорт Тіват).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор КП «Аеропорт «Вінниця» Ярослав МАЗУРЕЦЬ.

Виліт здійснюється щонеділі о 11.00 годині, тривалість польоту складає півтори години.

Трансфер «Вінниця - аеропорт Гавришівка - Вінниця» здійснюється безкоштовно.

Вартість перельоту з Вінниці до Чорногорії може змінюватись в залежності від туроператора і умов перебування в цій країні.

За словами Я.МАЗУРЦА, також зараз ведуть переговори щодо відкриття регулярних і чартерних авіарейсів в напрямку до Стамбулу, до Москви і до Ізраїлю.

«Щорічно близько 10 тисяч паломників відвідує Україну і це тільки з Ізраїлю. Близько 11 тисяч вінничан щорічно літають до Туреччини і Єгипту. Близько 12 тисяч з Хмельницької області літають до Туреччини і Єгипту. Це потенційні клієнти, наші пасажири», - сказав Я.МАЗУРЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Представники аеропорту Лодзь (Польща) з 15 жовтня 2010 року відкрили чартерні авіарейси «Лодзь-Вінниця-Лодзь».

Довідка УНІАН. Вінницький аеропорт був побудований в 1983 році, однак з 1999 року його експлуатація майже припинилася. В останні роки здійснено масштабну реконструкцію аеровокзального комплексу (обсяг інвестицій перевищив 8 млн. грн.).

У травні 2008 року Міністерство транспорту і зв`язку видало ліцензію аеропорту "Вінниця" на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів.

У грудні 2008 року Кабінет Міністрів відкрив міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту "Вінниця".