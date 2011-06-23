«Укрзалізниця» буде щорічно економити 5 млн. грн. за рахунок електронних документів

«Укрзалізниця» розраховує економити тільки на утилізованих тепер бланках для оформлення вантажів близько 5 млн. грн. щорічно за рахунок переходу на електронний документообіг.

Як нагадує прес-служба відомства, з 1 липня державний залізничний монополіст «Укрзалізниця» здійснить перехід зі звичайного оформлення вантажних відправлень на електронне. Залізничні вантажі всередині України будуть оформлятися вже не через заповнення численних бланків, а електронним способом, без використання паперової документації. Над введенням безпаперової технології «Укрзалізниця» працювала останні місяці, здійснюючи необхідні зміни в роботі підприємства.

Електронний документообіг дозволить клієнтам залізниць оформляти вантажі безпосередньо зі свого офісу, використовуючи цифровий підпис.

За підрахунками фахівців, в результаті час оформлення вантажу скоротиться в 10 разів. Електронним способом оформлятися будуть всі етапи процесу - від узгодження заявки підприємства до моменту отримання вантажу.

Як повідомив начальник Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Володимир ІВАЩУК, інтерес серед клієнтів підприємства до нової технології дуже великий - в останній тиждень до старту системи вони надають близько 500 заявок на підключення щодня. Зокрема, за даними відомства, 22 червня до електронної автоматизованій системі «Клієнт АС УЗ» було підключено 800 клієнтів.

В цілому майже 2,5 тисячі клієнтів "Укрзалізниці" вже підключилися до електронної автоматизованій системі.

З 1 липня електронні документи будуть використовуватися на всіх етапах перевізного процесу з Україною - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.

Враховуючи вищезазначене, "Укрзалізниця" звертається до своїх клієнтів з проханням протягом тижня пройти всі процедури для переходу на електронний документообіг.

Довідка УНІАН. Електронний документообіг, який вводиться з 1 липня для перевезення вантажів у внутрішньому сполученні, здійснюватиметься за допомогою автоматизованої системи з оформлення та обробки перевізних документів на перевезення вантажів залізничним транспортом Україні через мережу Інтернет - «АС Клієнт УЗ».

Для підключення до «АС Клієнт УЗ» користувач повинен заповнити електронну заявку на офіційному веб-сайті "Укрзалізниці".