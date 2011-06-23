Головавтотрансінспекція у третьому кварталі перевірить майже 500 українських перевізників

У третьому кварталі Головна державна інспекція на автомобільному транспорті перевірить правомірність роботи 497 ліцензіатів, що надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідний План перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов на III квартал 2011 року затвердила інспекція.

Працівники Головавтотрансінспекції перевірятимуть діяльність суб'єктів господарювання у всіх областях держави, Автономній Республіці Крим, Києві та Севастополі.

Нагадаємо, перевірка дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов у III кварталі 2011 року буде здійснюватися відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та пункту 2.4 Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».