Київрада збільшила статутний фонд «Київавтодору» на 14,3 млн. грн.

Київрада збільшила статутний фонд корпорації «Київавтодор» на 14 млн. 300 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім рішенням Київради статутний фонд корпорації збільшений з 817 тис. 174 грн. до 15 млн. 117 тис. 174 грн.

Довідка УНІАН. Комунальна корпорація «Київавтодор» - головна організація, у веденні якої знаходяться столичні дороги. До складу корпорації входять 29 підприємств, що спеціалізуються на будівництві та ремонті доріг, переходів, огорож, встановленні дорожніх знаків і світлофорів, прокладанні ліній електропередач та ін. У свою чергу, «Київавтодор» підпорядковується Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформації Київської міської держадміністрації.