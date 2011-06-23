Київрада передала «Майстер-авіа» понад 15 га земель аеропорту «Жуляни»

Київрада передала більше 15 га земель аеропорту «Жуляни» ТОВ «Майстер-авіа».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 80 з 110 депутатів Київради.

Даним рішенням передбачається змінити цільове призначення земельних ділянок загальною площею 15,3771 га на вул. Медовій (аеропорт «Київ-Жуляни»).

Під час обговорення питання депутат з фракції БЮТ Інна НОВАК зазначила, що таким чином фактично будуть подаровані суспільству більше 15 га земель.

За її словами, якби ці землі продавалися на аукціоні, то до бюджету міста надійшло б, як мінімум, 500 млн. грн.

У той же час опоненти відзначали необхідність такого рішення для підготовки цього аеропорту до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Київрада відмовилася передавати товариству з обмеженою відповідальністю «Майстер-авіа» земельні ділянки на вул. Медовій (аеропорт «Київ-Жуляни») для будівництва та експлуатації комплексу будівель і споруд міжнародного аеропорту.

Коментуючи таке рішення, голова фракції "БЮТ-Батьківщина" Тетяна МЕЛІХОВА повідомила, що мова йде про зміну цільового призначення території більше 15 га (загальна площа аеропорту 277 га), яка належить аеропорту «Жуляни». На її переконання, зазначені землі місту варто було б продати, оскільки мова йде саме про зміну цільового призначення «з гаражного кооперативу на будівництво капітальних споруд». За її оцінками, бюджет столиці від продажу цієї землі міг би отримати близько 500 млн. грн.

Київрада підтвердив в лютому цього року рішення про передачу споруд аеропорту «Жуляни» в оренду на 49 років переможцю проведеного конкурсу - ТОВ «Майстер-авіа».