Доходи підприємств пошти та зв'язку Вінницької області зросли на 5%

Загальний обсяг доходів підприємств пошти та зв'язку Вінницької області за січень-травень 2011 року складе 695,7 млн. грн., Що на 5,07%, або на 33,6 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За повідомленням, населенню надано послуг пошти та зв'язку на суму 114,2 млн. грн., Що на 3,54%, або 3,9 млн. грн. більше суми отриманих доходів за січень-травень 2010 року.

Найбільша частина цих надходжень - це доходи від надання послуг мобільного зв'язку, які за січень-квітень 2011 року складе 542,6 млн. грн., Комп'ютерного зв'язку - 39,3 млн. грн.; Плата за міські телефонні послуги - 35,7 млн. . грн., послуги пошти-40,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, які отримали підприємства пошти та зв'язку Вінницької області за січень-квітень 2011 року становить 547 млн. грн., Що на 4,2%, або на 22 млн. грн., Більше, ніж за відповідний період 2010 року.