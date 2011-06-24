У Київському метро не експлуатуються технічно несправні поїзди - начальник КП

Начальник КП "Київський метрополітен" Володимир ФЕДОРЕНКО заявляє, що в столичному метро не експлуатуються технічно несправні поїзди.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві В. ФЕДОРЕНКО.

"На даний час Київським метрополітеном експлуатується 758 вагонів. Рік випуску самих старих вагонів - 1964 і таких в метрополітені всього 3 вагони. 268 вагонів перевищили встановлений термін експлуатації - 31 рік, але всім їм своєчасно проведено технічне обстеження та експертиза, на підставі якої державним підприємством "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" видано рішення на продовження строку експлуатації ", - заявив В. ФЕДОРЕНКО.

За його словами, відновлення рухомого складу в метрополітені та його огляд і ремонт здійснюються з урахуванням фактичних міжремонтних пробігів відповідно до системи планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту електрорухомого складу метрополітену, а також іншими нормативними документами, на основі яких розроблено місячні і річні графіки огляду і ремонту рухомого складу.

У заяві також повідомляється, що щорічно тільки на ремонт і технічне обслуговування вагонів метрополітен витрачає 180 млн. грн. Вартість капітального ремонту одного вагона становить 1 млн. 200 тис. грн. Зараз на вагоноремонтному заводі метрополітену в ремонті знаходиться 12 вагонів, з них 5 - у капітальному ремонті, решта - у поточному ремонті. З початку 2011 року відремонтовано 82 вагони, з якого 28 вагонів виконано капітальний ремонт, 54 вагонам - поточний ремонт.

"Незважаючи на ретельний контроль фахівцями метрополітену технічного стану рухомого складу, час від часу виникають позаштатні ситуації, які призводять, на жаль, до порушення руху поїздів. Однак персонал метрополітену вживає всіх можливих заходів для їх попередження, а якщо несправність виникла - для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи метрополітену ", - підкреслює В. ФЕДОРЕНКО.

За його словами, метрополітен реально страждає від гострої нестачі ресурсів для відновлення його технічного стану. "Ми добре бачимо і знаємо, що потрібно зробити для того, щоб метрополітен виглядав значно краще і працював без збоїв. Але наше підприємство вже тривалий час працює в умовах, коли доходи від перевезень фактично покривають трохи більше половини нормативних потреб, коли тариф на перевезення встановлено нижче рівня, передбаченого державними нормативними документами. До того ж, за рішенням державної влади, колектив метрополітену змушений перевозити безкоштовно 30% пільгових категорій пасажирів. За цю виконану трудовим колективом метрополітену роботу йому компенсується менше половини витрат і то за заниженим тарифом ", - підкреслив керівник метрополітену.

В. ФЕДОРЕНКО вважає необгрунтованою критику на адресу Київського метро.

"З початку 2011 року від контролюючих органів вже надійшло понад 500 запитів, на які висококваліфіковані фахівці змушені готувати грунтовні відповіді, і саме питання оренди і реклами були перевірені десятки разів і самим ретельним чином. Стверджувати, як це роблять деякі засоби масової інформації, що в Київському метро можна загинути в будь-яку секунду - щонайменше, безпідставно і провокаційно. За всю історію існування Київського метрополітену з вини підприємства, зокрема, і через технічні неполадки на рухомому складі, не загинув жоден пасажир ", - заявив В. ФЕДОРЕНКО.