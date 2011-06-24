«Укрзалізниця» запустила рейковий автобус на ділянці Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття руху взяли участь віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН та голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

Маршрут рейкового автобуса поєднає обласні центри - Вінницю і Хмельницький, при цьому буде також прямувати до міста-курорту Хмільник.

Крім того, рейси автобуса дадуть можливість здійснювати поїздки на ділянках Гречани-Шепетівка, Старокостянтинів-Калинівка, Гречани-Вінниця, Гречани-Хмільник.

Як зазначають в «Укрзалізниці», вартість квитка від Вінниці до Хмельницького становить 15,69 грн., У той час як вартість аналогічної поїздки в маршрутному таксі складає 35 грн.

Першими пасажирами рейкового автобуса стали учні Козятинського вищого професійного училища залізничного транспорту.

За даними «Укрзалізниці», завдяки пуску даного рейкового автобуса залізниця знизить свої експлуатаційні витрати в середньому на 8,9 млн. грн. на рік.

Довідка УНІАН. Рейковий автобус серії 630М, виробництва Польщі, складається з двох вагонів, виготовлених з використанням енергозберігаючих технологій.

Автобус обладнаний надійною системою безпеки, системою кондиціонування і розрахований на перевезення 308 пасажирів з маршрутною швидкістю 120 км на годину.