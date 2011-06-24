Обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 60% - до 3 млрд.грн.

Обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні січні-травні збільшився на 60,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 3 млрд. 146,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, що в травні обсяг надаваних рекламних послуг (у ринкових цінах) збільшився на 78,8%, порівняно з травнем 2010 року, до 806,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році обсяг наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україну збільшився на 26,5%, порівняно з 2009 роком, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.