З 2012 року Росія обмежить експлуатацію літаків Ту-134, Ан-24 і Як-40

Москва. З 2012 року в Російській Федерації обмежується експлуатація літаків Ту-134, Ан-24 і Як-40.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу РФ, про це йшлося на нараді, на якому обговорювалися питання, пов'язані з виконанням доручення президента РФ Дмитра Медведєва щодо виведення літаків Ту-134 з експлуатації на регулярних рейсах.

«На нараді було підкреслено, що вимоги Федеральних авіаційних правил, відповідно до яких з 1 січня 2012 р. буде заборонена експлуатація літаків з газотурбінними двигунами, маса яких перевищує 5 700 кг, або на борту яких дозволено провезення більше 9 чол. (Ту-134, Ан-24, ЯК-40 та інших), не обладнаних системою попередження про близькість землі, що має функцію оцінки рельєфу місцевості в напрямку польоту, вступлять в дію в зазначений термін », - йдеться в повідомленні. У зв'язку з цим Мінтранс РФ доручив Росавіації направити авіакомпаніям директиву про припинення продажів авіаквитків на рейси, що виконуються на зазначених повітряних суднах, не обладнаних такою системою.

На нараді також зазначалося, що в даний час загальна чисельність парку літаків типу Ту-134 в Росії складає 179 повітряних суден (ПС), з яких експлуатується тільки 90 ПС, у тому числі 28 - у компанії «Ютейр-Експрес». Мінтрансом Росії спільно з Росавіації опрацьовується графік виведення літаків Ту-134 з експлуатації на регулярних рейсах.

За підсумками наради було прийнято рішення направити в Мінпромторг Росії і КБ ВАТ «Туполєв» звернення з пропозицією про припинення процедур збільшення ресурсів і продовження термінів служби повітряних суден типу Ту-134, що експлуатуються на регулярних авіалініях. Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 червня, російський президент Д. МЕДВЕДЄВ дав доручення Мінтрансу проаналізувати питання про виведення Ту-134 з експлуатації з регулярних рейсів з наступного року. При цьому він підкреслив, що це рішення не викликане авіакатастрофою в Карелії.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 червня літак Ту-134, що слідував по маршруту Домодєдово - Петрозаводськ, впав при заході на посадку. Загинули 45 осіб, 7 - постраждали. Серед загиблих - двоє громадян України.