КРУ при аудиті «Аеропорту Хмельницький» виявило втрат на 2,2 млн. грн

Фахівці Контрольно-ревізійного управління в Хмельницькій області провели фінансовий аудит діяльності комунального підприємства Хмельницької обласної ради "Аеропорт Хмельницький" за період 2008-2010 рр. і виявили втрати фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2,2 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відомства, зафіксовано втрачених прибутків на суму 1,5 млн. грн. і витрат внаслідок неефективних управлінських дій на суму 768,8 тис. грн.

Аудитори також виявили, що відсутність контролю за використанням бюджетних коштів з боку власника на проведення підрядних робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеродрому фактично призвело до незаконного їх використання в розмірі 216,6 тис. грн., тобто більше 25% від виділених коштів з обласного бюджету на реконструкцію (всього виділялося 849,3 тис. грн.).

Крім того, бездіяльність посадових осіб «Аеропорту Хмельницький» викликала неефективне та незаконне використання коштів на заробітну плату в розмірі понад 260 тис. грн., що призвело до створення однієї з найбільших серед підприємств області заборгованості з її виплати.

В даний час Хмельницькою транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу проти колишнього керівника аеропорту за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.