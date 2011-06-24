«Укрзалізниця» почала розробку іпотечної програми для своїх працівників - Козак

«Укрзалізниця» почала розробку іпотечної програми для своїх працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК після урочистої церемонії з нагоди введення в експлуатацію першої черги 90-квартирного будинку для працівників Південно-Західної залізниці в місті Козятин.

«Цього року буде ще три будинки, і наступного року ми вибудовуємо програму, дивимося, де у нас на дорогах не забезпечені житлом кадри, насамперед кваліфікаційні, і наступного року програма житла йтиме через іпотеку, аби частина навантаження іпотеки «Укрзалізниця» взяла на себе», - відзначив В.КОЗАК.

За його словами, цього року житло одержать близько 140 сімей.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ відзначив, що тут застосовано ряд можливостей.

«Для висококваліфікованих фахівців ми можемо різні моделі розробити: заплатити відсотки, внести перший внесок та інше», - сказав він.

Як додав В.КОЗАК, у 2010 році відновлено програму житлового будівництва на залізницях, яку було призупинено через відсутність фінансування з листопада 2005 року.

Зокрема, за завданням «Укрзалізниці» Південно-Західна залізниця відновила будівництво житлового будинку в Козятині.

Будівництво другої черги цього будинку планується завершити в 2012 році.