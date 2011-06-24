Колесніков хоче за 3-4 роки вирішити проблему збитковості приміських залізничних перевезень

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує за три-чотири роки піти від збитковості приміських залізничних перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після запуску рейкового автобуса Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.

«Найкращий спосіб (боротьби зі збитками – УНІАН) - це монетизація пільг. Поки немає самих монет, говорити про монетизацію пільг марно. Тому ми працюємо з облдержадміністраціями, які хочуть мати маршрути, але не хочуть платити гроші. З кожним губернатором ми проведемо окрему роботу, узгодимо маршрут, оптимізуємо розклад, щоб збитків не було. Тому поступово, за три-чотири роки, я думаю, ми підемо від збитків повністю», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

У свою чергу, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК підкреслив, що для вирішення питання збитковості необхідно змінити всю систему роботи залізниць.

«Тому сьогодні віце-прем`єр поставив переді мною завдання ухвалити системне рішення про реформування залізниць, щоб ми пішли шляхом роботи європейського досвіду, Росії, Казахстану. І потім – розділення витрат, створення підрозділів із перевезення пасажирів, перевезення приміських пасажирів, і потім уже шукаються фінансові потоки, які дозволяють мінімізувати витрати», - сказав В.КОЗАК.

Як додав Б.КОЛЕСНІКОВ, якщо цим займатися системно, то таке реформування може зайняти 6-7 років.

«Щоб повністю змінити залізницю – треба 6-7 років», - зазначив він.