Колесніков доручив УЗ розглянути можливість виробництва рейкових автобусів в Україні

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ доручив «Укрзалізниці» розглянути можливість виробництва рейкових автобусів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні після запуску рейкового автобуса Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.

«Думаю, ми купимо ліцензію на виробництво, й українські заводи з часом вироблятимуть такі поїзди для зв`язку з малонаселеними територіями в областях», - зазначив він.

За його словами, річна потреба в рейкових автобусах становить 10-12 штук.

У свою чергу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК зазначив, що для освоєння цього виробництва необхідно зацікавити машинобудівників.

«Ось Борис Вікторович (КОЛЕСНІКОВ – УНІАН) дав завдання, щоб ми знайшли підприємство, яке візьметься, й надали йому спільну допомогу і в роботі, і в сертифікації, і у випробуваннях», - сказав він.

Нагадаємо, в Україні на залізницях зараз курсує до 20 рейкових автобусів. Їх задіюють на малодієвих ділянках із невеликим пасажиропотоком.