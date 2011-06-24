Колесніков поки не бачить необхідності в «євроколії» від Львова до кордону з Польщею

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ поки не бачить необхідності в будівництві «євроколії» (вузька колія, яка використовується в Європі, шириною 1435 мм) від Львова до кордону з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після запуску рейкового автобуса Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.

«Немає ніякого сенсу й ніякої логіки (у будівництві – УНІАН). Є іспанська технологія, яка дозволяє мати поїзд, який при швидкості до 20 км на годину впродовж одного кілометра перейде з широкої колії на вузьку й навпаки», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, при появі відповідного пасажиропотоку можна буде думати про придбання таких поїздів.

«Якщо у нас є потік на Варшаву, Берлін, Будапешт, ми купуватимемо такі поїзди. Треба, щоб українці більше заробляли й створювали такий потік», - сказав віце-прем`єр.

Довідка УНІАН. На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Україні, Росії, країнах СНД, Балтії та Фінляндії – колія 1520 мм.