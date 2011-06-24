«Укрзалізниця» цього року вкладе в реконструкцію Козятинського вокзального комплексу 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Цього року вже освоєно 3 млн. 231 тис. грн.», - сказав він.

Паралельно розпочато роботу другої черги реконструкції. Загальний обсяг інвестицій на оновлення вокзалу планується довести до 10 млн. грн.

Реконструкцію проводить будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 2 Південно-Західної залізниці.

Сьогодні з ходом будівництва ознайомилися віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, гендиректор «Укрзалізниці» В.КОЗАК, начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Довідка УНІАН. Вокзал станції «Козятин» зведений в 1889 році і був визнаний одним з кращих вокзалів Російської імперії.

У 1987 році він отримав статус пам`ятника архітектури.

Торік вокзалу виповнилося 120 років.

У рамках першої черги реконструкції капітально відремонтовані зал очікування, приміщення кас, повністю оновлено фасад будівлі з боку Привокзальної площі, замінені зовнішні та внутрішні інженерні мережі, проведено капремонт колій і реконструкція платформ.