УЗ завершила всі процедури для введення електронного документообігу

“Укрзалізниця” завершила всі необхідні юридичні процедури, пов`язані з введенням в дію електронного документообігу при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, 24 червня 2011 р. пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції відповідний наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів», яким вносяться всі необхідні зміни в діючу нормативно-правову базу для електронного документообігу при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

Зокрема, затверджено форми електронних документів і легалізовано право накладення електронного цифрового підпису при здійсненні вантажоперевезень.

Наказ прийнято на виконання Плану заходів щодо впровадження електронного документообігу, пов`язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 16.12.2009 р. №1557-р, і з метою впровадження електронного документообігу, пов`язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом.

Таким чином, Державна адміністрація залізничного транспорту виконала всі необхідні юридичні процедури для повноцінного початку роботи своїх клієнтів з 1 липня в системі відправлення і прийому вантажів за допомогою безпаперових електронних технологій, відзначають у відомстві.