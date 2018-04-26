Вболівальники будуть їздити швидкісними поїздами і ... рейковими автобусами

Вболівальники, які приїхали в Україну на Євро-2012, побачать українську залізницю іншою. Їх зустрінуть сучасні термінали вокзалів з широкосмуговими плазмовими моніторами, ввічливі провідники, які розмовляють непоганою англійською, і, найголовніше, відвезуть сучасні швидкісні потяги, здатні розганятися до 160 км / год.

Рейковий автобус в запасі

Як повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Леонід Лобойко, 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem» надійдуть в Україну ще до початку Євро-2012 (ще 4 - після чемпіонату). Вони будуть задіяні на напрямках Київ-Львів, Київ-Харків (через Полтаву) і Київ-Донецьк (через Полтаву). "Розробка їх інтер`єру та екстер`єру вже закінчена. Кожен потяг місткістю 579 місць складається з 9 вагонів. Корпорація працює з випередженням заявлених термінів. У січні-лютому наступного року нова техніка пройде випробування на заводі в Кореї, а в квітні-травні приймальні випробування здійснюватимуться на Південній залізниці ", - сказав він. Перший поїзд має надійти в Україну вже наприкінці лютого-початку березня наступного року.

Для запуску швидкісного руху «Укрзалізниця» зараз посилено модернізує інфраструктуру напрямків Львів - Здолбунів - Шепетівка - Коростень - Київ, Київ - Полтава - Харків, Київ - Полтава - Красноград - Лозова - Донецьк. Більшу частина робіт вже завершено. Частину ще належить зробити. Наприклад, електрифікувати ділянки Полтава-Кременуг і Полтава - Красноград - Лозова, модернізувати контактну мережу, лінії передач, побудувати нові тягові підстанції та інш. Коли всі ці об`єкти будуть здані, за підрахунками фахівців УЗ, з Києва до Львова і Харкова можна буде домчати за 5 годин (на 1,5 години швидше), а до Донецька за 6 годин (швидше на 4 години!).

Крім корейських поїздів, уболівальників будуть перевозити чеські двоповерхові поїзди Skoda - два таких поїзда будуть поставлені на Південну залізницю в березні - квітні 2012 року. Як пояснив начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, особливістю цих потягів є те, що вони можуть курсувати на ділянках з різними типами електроживлення. Вирішується питання і про те, щоб задіяти у перевезеннях два міжрегіональних локомотивних поїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, які зараз добудовує це підприємство.

Втім, все залежатиме від кількості пасажирів. Зазначимо, що днями віце-прем`єр-міністр Борис Колесников зазначив, що очікується більше мільйона уболівальників. Однак поки що складно сказати, скільки вболівальників відвідає Україну. Наприклад, якщо після жеребкування з участі в чемпіонаті випадуть Росія і Білорусь, то і вболівальників, швидше за все, приїде менше. Але якщо їх виявиться більше очікуваного, «Укрзалізниця» зможе вишукати резерви. Наприклад, підключити вже курсують рейкові автобуси виробництва, які теж можуть розвивати швидкість до 160 км / ч.

Крім того, автолюбителі будуть мати можливість перевезти свої «колеса» на автомобілевозі. За словами Лобойка, цих вагонів в Україні достатньо. А якщо когось зацікавить VIP-перевезення - залізниця може надати вагони-салони.

Втім, вболівальники можуть заощадити і віддати перевагу, наприклад, не швидкісним «корейцям», що курсуватимуть у денний час, а добре знайомим нічним поїздам зі спальними місцями. Адже в «Хюндай» будуть місця тільки сидячі (хоч і з персональним столиком, WiFi, двома класами обслуговування і стюардами замість провідників). Крім того, за швидкість треба буде платити більше.

За словами заступника гендиректора УЗ Лобойко, робота над новим графіком руху поїздів на 2012-2013, з урахуванням включення швидкісних поїздів Hyundai, вже розпочата. Це питання особисто курується генеральним директором відомства Володимиром Козаком.

Пристойна візитна картка

Звичайно ж, до Євро залізниця готує не тільки поїзди та рейки. Її головна візитна картка - вокзали. За словами Л. Лобойко, в містах, що приймають чемпіонат, будуть сучасні термінали на європейському рівні. Зараз закінчується реконструкція Донецького вокзального комплексу, йде пошук інвестора для Дарницького вокзалу. У Донецьку замість старої будівлі побудований сучасний приміський термінал, роботи по транзитному в самому розпалі. Облаштовуються платформи, будуються конкорси (розподільні зали для пасажирів), та ін.

На очах ростуть і сучасні термінали на проміжних станціях. На львівському напрямі вже побудований сучасний пасажирський термінал на ст. Фастів, закінчена перша черга реконструкції вокзалу ст. Козятин. Зокрема, були капітально відремонтовані зала очікування, каси, повністю оновлено фасад будівлі з боку Привокзальної площі, реконструйовані платформи. До речі, багато будівель вокзалів є пам`ятками архітектури, так що коштів у них доводиться «вливати» пристойно. Наприклад, тільки в Козятинський вокзал, якому минулого року виповнилося 120 років, доведеться вкласти до 10 млн. грн.

Як відзначає Л. Лобойко, на вокзалах важливо змінити візуальну інформацію, щоб іноземці без сторонньої допомоги могли розібратися, як дістатися в потрібне місце. Крім того, більш ніж 2270 провідників і працівників вокзалів вже пройшли курси з вивчення іноземних мов. Їм на допомогу видано більше 5000 словників-розмовників. А на Південному вокзалі в Харкові додатково відкрився інформаційний пункт, в якому з іноземцями будуть спілкуватися за допомогою електронного перекладача.

Крім того, на сторінці УЗ в Інтернеті до Євро буде створений спеціальний розділ (з перекладом на англійську) - щоб іноземні туристи могли без проблем купити електронні квитки. До речі, починаючи з вересня, їх передбачається продавати вже не за 45 днів, а за 90 до дати виїзду.

Кіра Матвеєва (УНІАН)