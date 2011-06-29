Житомиру на ремонт доріг з держбюджету виділено 11 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Житомирській облдержадміністрації.

Відзначається, що гроші підуть, зокрема, на ремонт доріг, заїздів в мікрорайони.

Для точного визначення першочергових об'єктів ремонту влади Житомира разом з керівництвом КП «Управління автомобільних доріг» здійснили об'їзд вулиць обласного центру.

При Житомирській міськраді вже створена комісія, яка працює над питанням ремонту доріг.

Розглядаються пропозиції та скарги мешканців міста, деякі з них не виконувались більше 3 років. Ці пропозиції включені в план першочергових робіт.

Крім доріг, в обласному центрі в ремонту потребують також під'їзди в мікрорайони, двори, прибудинкові території, на що кошти з держбюджету не передбачені. Тому роботи будуть проводитися за рахунок місцевого бюджету.

У зв'язку із змінами в законодавстві в 2011 році, півроку Житомир не мав жодних надходжень з держбюджету на ремонт та утримання доріг.