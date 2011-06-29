АвтоКрАЗ в 2011 році планує поставити до Азербайджану 10 автомобілів

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) В 2011 році планує поставити до Азербайджану 10 автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції під час проведення «АвтоКрАЗшоу» в Кременчуці заявив директор торгового дому «АвтоКрАЗ» Микола Ляпунов.

За його словами, перші чотири автомобілі КрАЗ 7140 Н.6, призначені для установки на них спецнафтогазобладнання, будуть відправлені замовнику вже в серпні.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році порівняно з 2009 роком в 3,6 рази збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт. і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.