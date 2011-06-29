ДП «Антонов» сформувало пакет замовлень на Ан-158 у розмірі 20 одиниць і опціон - 70

ДП «Антонов» сформувало пакет твердих замовлень на літаки Ан-158 у розмірі 20 одиниць і опціон - 70.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«За Ан-158 ми підписали другий твердий контракт з російською лізинговою компанією« Ільюшин Фінанс Ко» (ІФК) на міжнародному авіакосмічному салоні «Ле Бурже-2011» на 10 літаків. Тобто у нас зараз вже твердих замовлень - на 20 літаків Ан-158 і опціони на 70 машин», - сказав О. БОГДАНОВ.

За його словами, переговори з авіакомпаніями ведуться і є всі підстави розраховувати, що найближчим часом будуть підписані нові контракти.

О. БОГДАНОВ підкреслив, що зараз головним завданням стоїть організація серійного виробництва.

«Замовлення є і треба якомога швидше організувати серійне виробництво і вийти на виробництво 24 літаків на рік», - сказав він. За його словами, тільки такий обсяг забезпечить беззбиткове, рентабельне виробництво.

«Ми плануємо до 2013-2014 року вийти на таку кількість», - сказав він.

У той же час, О. БОГДАНОВ повідомив, що цього року буде випущений тільки один серійний літак.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого ДП «Антонов» завершило комплекс робіт з сертифікації регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-158.

Нагадаємо, Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. У числі основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення обсягу багажних полиць у пасажирській кабіні, удосконалення конструкції крила, на 9% зменшено витрату палива і на 12% - прямі експлуатаційні витрати.

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять Державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод«Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а у січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано у ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та обов`язків ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).