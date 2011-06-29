«Антонов» розраховує впродовж 2 років одержувати прибуток від реалізації Ан-148

ДП «Антонов» розраховує впродовж 2 років почати одержувати прибуток від реалізації проекту Ан-148.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«В цілому ми розраховуємо виробити 200 літаків цієї серії, і така партія дозволяє одержати значний прибуток. Прибуткове виробництво починається десь з четвертого року серійного виробництва», - сказав О.БОГДАНОВ.

За його словами, можна розраховувати, що ще через два роки вкладені інвестиції в проект повертатимуться.

«Авіаційна промисловість не дає виграш негайно. Тут інвестиції повертаються з третьего-четвертого року, буває іноді й пізніше», - сказав О.БОГДАНОВ.

Також він нагадав, що велику частину замовлень щодо Ан-148 виконує Воронезький завод, а Ан-158 виконує «Антонов».

Він відзначив, що СП «ОАК – Антонов» почало роботу і створені робочі групи за всіма спільними проектами – Ан-124 «Руслан», Ан-148/158, Ан-70.

За його словами, завдання робочих груп - розписати програми спільних робіт за проектами.

«Коли йде будівництво, питань дуже багато. Це також пов`язано з тим, що кожен замовник пред`являє до своїх літаків якісь особливі вимоги. Від нас як розробників потрібний випуск відповідної документації, сертифікації», - сказав він.

Водночас, він вважає некоректними висловлювання президента «Об`єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК) Михайла ПОГОСЯНА щодо того, що літак Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж українсько-російський Ан-148.

«Я б не хотів коментувати те, що говорив Михайло Асланович (ПОГОСЯН - УНІАН) щодо «Сухого Суперджет». Вже зараз наших літаків Ан-148 експлуатується в авіакомпаніях 10 одиниць, а у них літає лише один літак у Вірменії», - зазначив він.

О.БОГДАНОВ відзначив, що літаки Ан-148 літають регулярно і мають наліт більш як 240 годин на місяць, а деякі одиниці – 280 годин на місяць.

Також він зазначив, що замовлень «більш, ніж достатньо».

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.

До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).