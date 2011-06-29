ДП «Антонов» у 2012 році планує завершити модернізацію і випробування Ан-70

ДП «Антонов» у 2012 році планує завершити модернізацію і випробування військово-транспортного літака Ан-70.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«Щодо літаку Ан-70 ведеться інтенсивна робота з модернізації устаткування, і готуємося до завершення льотних випробувань з модернізованим устаткуванням. Роботи ведуться з російськими підприємствами», - сказав О.БОГДАНОВ.

Він повідомив, що зараз також дуже інтенсивно ведуться міцнісні випробування і, можливо, ці роботи будуть ще прискорені.

«Наш план такий – всі роботи мають бути завершені наступного року. Ми одержимо модернізований Ан-70, готовий до серійного виробництва», - сказав він.

О.БОГДАНОВ повідомив, що вже будуються 2 літаки Ан-70 із п`яти замовлених Міністерством оборони України.

За його словами, також до кінця 2012 року перша серійна машина для Міноборони України може бути передана замовникові.

О.БОГДАНОВ також відзначив, що фінансування проекту з боку Росії йде в обсягу, про який було домовлено.

«Росія фінансує проект на 100%, як домовилися, а з українського боку ми чекаємо, що фінансування буде забезпечено», - сказав він.

О.БОГДАНОВ відзначив, що різні керівники РФ називають різні цифри щодо потреби РФ в Ан-70. За його словами, зараз йдеться про 60 літаків, хоча спочатку замовлення було близько 160 одиниць.

Він також відзначив, що виробництво буде розгорнуто як в Україні, так і Росії.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії й України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення про те, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії й України.