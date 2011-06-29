Донецька залізниця за січень-травень різними видами ремонту оздоровила 134,2 км колії

Донецька залізниця за 5 місяців цього року різними видами ремонту оздоровила 134,2 км шляху.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, у тому числі проведена модернізація 33,2 км, капітальний ремонт - 41,6 км, середній - 48,6 км і комплексно-оздоровчий - 10,8 км шляхів.

Крім того, замінено на нові 40 комплектів стрілочних переводів, з них на залізобетонних брусах - 37 комплектів.

На літній період заплановано відремонтувати понад 123,2 км колії та замінити близько 40 комплектів стрілочних переводів. Масштабні роботи в поточному році пройдуть на ділянці Лозова-Слов'янськ-Костянтинівка-Ясинувата-Донецьк, де планується впровадити прискорений рух пасажирських поїздів до Євро-2012. Цей напрямок входить у транспортний коридор прискореного руху Львів-Київ-Харків-Донецьк.

Ремонт колії здійснюється згідно з програмою розвитку транспортних коридорів та швидкісного руху в Україні. Оздоровлення залізничної колії дозволить не тільки поліпшити естетичний вигляд колії, але й підвищити швидкість руху на відремонтованих ділянках до максимально можливої ​​при існуючому технічному оснащенні. До того ж, це дозволить підвищити безпеку руху, плавність ходу поїздів.

Сучасна технологія передбачає заміну верхньої будови колії (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисних машин і ремонт водовідвідних споруд. На всіх ділянках, де проводяться ремонтні роботи, встановлена максимально допустима швидкість руху поїздів.