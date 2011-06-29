Донецька залізниця за січень-травень різними видами ремонту оздоровила 134,2 км колії
Донецька залізниця за 5 місяців цього року різними видами ремонту оздоровила 134,2 км шляху.
Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, у тому числі проведена модернізація 33,2 км, капітальний ремонт - 41,6 км, середній - 48,6 км і комплексно-оздоровчий - 10,8 км шляхів.
Крім того, замінено на нові 40 комплектів стрілочних переводів, з них на залізобетонних брусах - 37 комплектів.
На літній період заплановано відремонтувати понад 123,2 км колії та замінити близько 40 комплектів стрілочних переводів. Масштабні роботи в поточному році пройдуть на ділянці Лозова-Слов'янськ-Костянтинівка-Ясинувата-Донецьк, де планується впровадити прискорений рух пасажирських поїздів до Євро-2012. Цей напрямок входить у транспортний коридор прискореного руху Львів-Київ-Харків-Донецьк.
Ремонт колії здійснюється згідно з програмою розвитку транспортних коридорів та швидкісного руху в Україні. Оздоровлення залізничної колії дозволить не тільки поліпшити естетичний вигляд колії, але й підвищити швидкість руху на відремонтованих ділянках до максимально можливої при існуючому технічному оснащенні. До того ж, це дозволить підвищити безпеку руху, плавність ходу поїздів.
Сучасна технологія передбачає заміну верхньої будови колії (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисних машин і ремонт водовідвідних споруд. На всіх ділянках, де проводяться ремонтні роботи, встановлена максимально допустима швидкість руху поїздів.