АвтоКрАЗ в 2011 році планує поставити в Узбекистан 138 спецавтомобілів

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) В 2011 році планує поставити в Узбекистан 138 автомобілів спецтехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції під час проведення «АвтоКрАЗшоу» в Кременчуці заявив директор торгового дому «АвтоКрАЗ» Микола Ляпунов.

За його словами, у першому півріччі підприємство поставило в Узбекистан 36 автомобілів.

«До 10 липня закінчимо поставку ще 30 автомобілів, і до середини серпня поставимо ще 50 машин», - зазначив М. Ляпунов.

Також він сказав, що у вересні КрАЗ поставлятиме в Узбекистан 22 одиниці спецтехніки.

«Це 12 вахтовиків, 8 трубовозів і 2 крана. Це буде у вересні », - сказав М. Ляпунов.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році порівняно з 2009 роком у 3,6 рази збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт. і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.