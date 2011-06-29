Гендиректора “Укрзалізниці” Козака нагороджено орденом України «За заслуги» II ступеня

Указом Президента України № 708/2011 «Про нагородження державними нагородами України» генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) Володимира КОЗАКА нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня. Про це УНІАН повідомляє прес-центр відомства. Згідно з документом, В.КОЗАКА нагороджено за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну добросовісну працю й з нагоди 15-ї річниці Конституції України.

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