Гендиректора “Укрзалізниці” Козака нагороджено орденом України «За заслуги» II ступеня
17:14, 29 червня 2011Транспорт/Звя'зок
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Указом Президента України № 708/2011 «Про нагородження державними нагородами України» генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) Володимира КОЗАКА нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня.
Про це УНІАН повідомляє прес-центр відомства.
Згідно з документом, В.КОЗАКА нагороджено за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну добросовісну працю й з нагоди 15-ї річниці Конституції України.
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