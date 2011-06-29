Кабмін відкрив у порту «Южний» пункт пропуску через держкордон «Візірка»

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням відкрив у морському торговому порту "Южний" пункт контролю через державний кордон "Візірка".

Розпорядження від 22 червня 2011 р. № 591-р розміщене на сайті Кабміну.

Пункт створений для міжнародного морського вантажного сполучення.

Довідка УНІАН. МТП "Южний" заснований у 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибина біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.

Морський торговий порт «Южний» за 5 місяців 2011 р. збільшив обробку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30,1% - до 9 млн. 532,9 тис. тонн, порівняно з планом - на 14,6%.