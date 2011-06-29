Перевізники будуть перевіряти документи для виїзду за кордон

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, згідно з якими перевізники при здійсненні міжнародних автоперевезень мають перед початком перевезення перевіряти наявність у пасажирів документів, необхідних для в`їзду в держави проходження, держави за маршрутом проходження, і відмовляти у міжнародному перевезенні пасажирам, які не пред`явили необхідні документи.

Відповідна постанова від 22 червня 2011 р. № 672 розміщена на сайті Кабміну.

Пасажири під час міжнародного автомобільного перевезення повинні мати належним чином оформлені документи, необхідні для в`їзду в держави проходження, держави за маршрутом проходження, і пред`являти їх на вимогу автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника.

Довідка УНІАН. 6 квітня 2011 р. набрав чинності Закон України № 2753-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення». Законом передбачається внесення змін зі встановлення обов`язку комерційних перевізників перевіряти у пасажирів документи, необхідні для в`їзду до України або для в`їзду до іноземної держави з України, - до Повітряного кодексу, Кодексу торгового мореплавання, до законів «Про залізничний транспорт» і «Про автомобільний транспорт».

При цьому до обов`язків комерційних перевізників віднесено лише перевірку наявності документів, а не їх достовірності.

Зміни до Закону «Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в`їзду до України» передбачають розповсюдження його положень, окрім повітряних, також на залізничні, автомобільні і морські перевезення. При цьому пропонується встановити фінансові санкції до перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, які не мають належних документів для в`їзду до України або для в`їзду до іноземної держави з України. Їх розмір запропоновано визначити з урахуванням практики європейських держав, які вже ввели відповідні норми.