Чотири банки перемогли в тендері Донецької залізниці на надання 350 млн. грн. кредитів

Чотири банки перемогли в тендері Донецької залізниці на надання короткострокових кредитних ресурсів на перекредитування і поповнення оборотних коштів на загальну суму 350 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті "Державні закупівлі України".

Кредити надаються на 1 рік - до 1 липня 2012 р.

Зокрема, філія "Донецьке РУ "АТ "Банк "Фінанси та кредит" перемогла у двох лотах - на надання 140 млн. грн. і 50 млн. грн. короткострокових кредитів; Донецька філія АБ "Експрес-Банк" надасть 85 млн. грн.; ВАТ «Укрсоцбанк» - 65 млн. грн. і АТ «Сбербанк России» - 10 млн. грн.

Нагадаємо, тендер був оголошений у квітні ц.р.